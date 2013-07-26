إنشاء موقع للتنسيق الإلكترونى بجامعة كفر الشيخ وانتهاء المرحلة الأولى

أكد الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه فى إطار حرص الجامعة على التواصل مع المجتمع أنشأت الجامعة موقعاً للتنسيق الإلكترونى بالجامعة ومقره كلية التربية النوعية، وذلك لتسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الثانوية العامة للعام 2013 للالتحاق بالكليات والمعاهد، وذلك اعتباراً من بدء التنسيق بكافة مراحله وسيتم تشغيل الخدمة خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق.

وأضاف القمرى: "انتهت اليوم المرحلة الأولى فى الفترة التى بدأت 12 يوليو الجارى الشعبة العلمية 395 درجة (96.34%)، الشعبة الهندسية 386 درجة (94.15%)، الشعبة الأدبية 330 درجة (80.49%)".

وأشار إلى أنه من متطلبات التسجيل الإلكترونى لرغبات الطلاب بطاقة الرقم القومى واستمارة النجاح فى الثانوية العامة.