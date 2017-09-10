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النائب معتز محمود: تصريحات شيخ الأزهر نالت تقديرًا دوليًا

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النائب معتز محمود: تصريحات شيخ الأزهر نالت تقديرًا دوليًا النائب معتز محمود: تصريحات شيخ الأزهر نالت تقديرًا دوليًا

التحرير

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أكد النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية الدور الرائد والتنويري الذي يقوم به الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن البيان الذي ألقاه شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، خلال الساعات الماضية لإنقاذ مسلمي الروهينجا، والعمل على وقف المذابح وعمليات قتلهم واضطهادهم كان محط تقدير دولي.

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وأشاد عضو حزب المصريين الأحرار، بالتصريحات التي أدلي بها شيخ الأزهر في ألمانيا، ومطالبته بضرورة مد جسور الصلة والحوار بين الشرق والغرب، والعمل على وقف الحروب والصراعات، مؤكدًا أن التصريحات نالت تقديرًا عالميًا مماثلًا أيضًا.

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التحرير

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