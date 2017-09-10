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المحامون يبدأون المؤتمر السنوي في بورسعيد بمشاهدة مباراة الأهلي (صور)

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تابع المئات من المحامين، مساء اليوم الأحد، مباراة النادي الأهلي وطلائع الجيش، من خلال شاشة داخل سرادق بشارع طرح البحر بمحافظة بورسعيد، قبل فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى لنقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور.

ووضعت مديرية الأمن كلاب بوابات إلكترونية على مداخل السرادق، للكشف عن أي أجسام غير آمنة، بجانب تواجد أمني مكثف لرجال الأمن والمرور بالشوارع المحيطة بمكان انعقاد المؤتمر.

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وتقام فعاليات لجان المؤتمر بمشاركة 3150 محاميا تحت شعار "قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمواجهة الفساد والإرهاب ولتأكيد دولة القانون​​"، ويعقد حفل فنى فى الثامنة مساء اليوم الثالث، بقرية النورس، يعقبه الجلسة الختامية فى العاشرة والنصف مساءً لإلقاء توصيات المؤتمر.

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