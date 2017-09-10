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طلب إحاطه لرئيس الوزراء لـ«إنقاذ» معهد الكبد بالمنوفية

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طلب إحاطه لرئيس الوزراء لـ«إنقاذ» معهد الكبد بالمنوفية طلب إحاطه لرئيس الوزراء لـ«إنقاذ» معهد الكبد بالمنوفية

التحرير

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تقدم النائب فخرى عبدالله طايل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للمطالبة بإنقاذ معهد الكبد بمحافظة المنوفية واستغلال هذا الصرح الطبى الكبير لعلاج مرضى الكبد بالمنوفية والمحافظات المجاورة، متهمًا  بإهدار المال العام داخل هذا المعهد، مشيرًا إلى أن إهدار المال العام لا يعنى سرقته أو اختلاسه، لكن أيضًا يعنى إنشاء مثل هذه المشروعات الكبيرة والمهمة وعدم استغلالها بكامل طاقتها.

ولفت طايل إلى أن الدور السادس بمعهد الكبد بجامعة المنوفية مجهز بأحدث الأجهزة ومغلق لعدم توفير أطقم التمريض، إضافة إلى وجود جزء كبير من الدور الثالث مغلق لنفس السبب، مطالبًا الحكومة بتوفير أطقم التمريض بهذا المعهد لتشغيل الدور السادس والدور الثالث بكامل طاقته.

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وطالب عضو مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الصحة والتعليم، وعقد اجتماع طارئ لمناقشته، واستدعاء وزير التعليم العالى والبحث العلمى، للرد عليه، خاصة أن مرضى الكبد يعانون أشد المعاناة لعدم وجود أماكن بالمستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة فى علاج مرضى الكبد، على الرغم من عدم تشغيل معهد الكبد بجامعة المنوفية بكامل طاقته.

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التحرير

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