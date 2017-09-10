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إعلان نتيجة التحويلات لطلاب الشهادات العربية وتنسيق المتفوقين غدًا

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مصراوي Masrawy

إعلان نتيجة التحويلات لطلاب الشهادات العربية وتنسيق المتفوقين غدًا

09:51 م الأحد 10 سبتمبر 2017

إعلان نتيجة التحويلات لطلاب الشهادات العربية وتنسيق المتفوقين غدًا

الدكتور خالد عبد الغفار

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا الاثنين، نتيجة التحويل الإلكتروني لطلاب الشهادات العربية المعادلة.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أنه سيتم غدًا أيضًا إعلان نتيجة التنسيق الإلكترونى لطلاب مدارس المتفوقين، عبر الموقع الإلكتروني (https://tansik.egypt.gov.eg/application/).

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن نهاية أغسطس الماضي، تيجة التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات العربية المعادلة حيث بلغ عدد الطلاب المرشحين بلغ 9978 طالباً من إجمالي عدد المتقدمين البالغ 11619 طالباً.

وفتحت الوزارة، باب التحويل لتقليل الاغتراب بداية سبتمبر الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب المتخلفين عن التقديم والطلاب المستنفدين للرغبات والطلاب الراغبين في التحويل للكليات والمعاهد التي لا يزال بها أماكن شاغرة حتى الثالثة عصر يوم الخميس القادم 14 سبتمبر كفرصة أخيرة لهؤلاء الطلاب.

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