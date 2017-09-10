أمين عام الـ"ناتو": سلوك كوريا الشمالية متهور

بروكسل - (أ ش أ):

وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، سلوك كوريا الشمالية بالمتهور.

ونقلت قناة (يورو نيوز) الإخبارية الأورروبية، اليوم الأحد، عن أن ستولتنبرج امتنع عن توضيح ما إذا كانت المادة الخامسة من اتفاقية حلف شمال الأطلسي تنطبق على جزيرة جوام الأمريكية التي هددتها كوريا الشمالية.

وتنص المادة الخامسة من اتفاقية الحلف على أن أي هجوم على دولة عضو بالحلف يعد هجوما على كل الدول الأعضاء.

وجدّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي دعوته إلى كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي والامتناع عن إجراء المزيد من الاختبارات التي تشكل تهديدا للسلم والاستقرار الدوليين.