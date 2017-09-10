أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

أمين عام الـ"ناتو": سلوك كوريا الشمالية متهور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أمين عام الـ"ناتو": سلوك متهور

09:43 م الأحد 10 سبتمبر 2017

ينس ستولتنبرج

بروكسل - (أ ش أ):

وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، سلوك كوريا الشمالية بالمتهور.

ونقلت قناة (يورو نيوز) الأورروبية، اليوم الأحد، عن أن ستولتنبرج امتنع عن توضيح ما إذا كانت المادة الخامسة من اتفاقية حلف شمال الأطلسي تنطبق على جزيرة جوام الأمريكية التي هددتها كوريا الشمالية.

وتنص المادة الخامسة من اتفاقية الحلف على أن أي هجوم على دولة عضو بالحلف يعد هجوما على كل الدول الأعضاء.

وجدّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي دعوته إلى كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي والامتناع عن إجراء المزيد من الاختبارات التي تشكل تهديدا للسلم والاستقرار الدوليين.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حلف الناتو: كوريا الشمالية تشكل "تهديدًا" يتطلب ردًا دوليًا

    أخبار

  • ميركل تدعو لتطبيق نموذج إيران في تسوية أزمة كوريا الشمالية

    أخبار

  • ميركل منفتحة على حوار مع كوريا الشمالية مشابه لمفاوضات النووي الإيراني

    أخبار

  • كيم جونغ أون يحتفل بتجربة كوريا الشمالية النووية الأخيرة

    أخبار

إعلان

41333e4735.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين