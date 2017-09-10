الرئيس العراقي وعمار الحكيم يؤكدان على تعزيز التفاهم الوطني

بغداد - (أ ش أ):

أكدا رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم، وزعيم تيار "الحكمة الوطني" عمار الحكيم، على أهمية تعزيز التفاهم الوطني والتقدم نحو انجاز المصالحة.

وقال مكتب رئاسة الجمهورية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأحد، إن معصوم استقبل اليوم رئيس تيار "الحكمة الوطني" عمار الحكيم، مضيفا أن اللقاء شهد استعراض مجمل التطورات السياسية على المستويين الوطني والدولي، والتركيز على أهمية تعزيز التفاهم الوطني والتقدم نحو انجاز المصالحة المجتمعية.

وأوضح البيان، أن الجانبان شددا على ضرورة توفير المناخ الملائم لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين وتعزيز الحوار بينهم وصولا إلى التفاهمات الإستراتيجية، فضلا عن أهمية بذل الجهود لإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة والعمل على إعادة إعمارها.