11 صورة.. إعصار "إيرما" يٌغرق فلوريدا

كتب - علاء المطيري:

ضرب إعصار "إيرما" ولاية فلوريدا الأمريكية، الأحد، حيث ضرب جزيرة "كي ويست" جنوب الولاية وعدد من مدنها التي كان أبرزها "ميامي، بيمبروك باينز، وفورت لاودردال".

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورًا ترصد جانبًا من آثار الإعصار المدمر الذي يصنف من الفئة الرابعة، والذي ترافقه رياح سرعتها تصل إلى 195 كم.

1- الإعصار يقتلع الأشجار في مدينة بيمبروك باينز.

2- فيضانات في مدينة بيمبروك باينز في فلوريدا.

3- فيضانات في شوارع ميامي.

4- مشهد جوي لآثار إعصار إرما في ميامي.

5- مواطنين يتحدون الإعصار في فورت لاودردال بولاية فلوريدا.

6- انهيار أحد أوناش البناء في ميامي بولاية فلوريدا.

7- نازحون في طوابير للحصول على مياه الشرب في فلوريدا.

8- الأمواج تضرب أحد الحواجز على شاطئ مدينة فورت لاودردال في فلوريدا.

9- إحدى شوارع مدينة ميامي في فلوريدا.

10- سكان فلوريدا داخل الملاجئ.

11- آثار انقطاع الكهرباء جنوب غرب فلوريدا.