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​سفير السويد الجديد لدى مصر يصل القاهرة لتسلم مهام منصبه

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مصراوي Masrawy

​سفير السويد الجديد لدى يصل القاهرة لتسلم مهام منصبه

09:20 م الأحد 10 سبتمبر 2017

​سفير السويد الجديد لدى مصر يصل القاهرة لتسلم مهام منصبه

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

وصل يان ثيسليف سفير السويد الجديد لدى مصر، القاهرة اليوم الأحد، لتسلم مهام منصبه خلفًا للسفيرة السابقة شارلوتا سبار.

ومن المقرر أن يقدم سفير السويد الجديد أوراق اعتماده لكبار المسئولين خلال الأيام القادمة؛ تمهيدًا لبدء مهام عمله سفيرًا لبلاده، لدى مصر.

وكان في استقبال سفير السويد لدى وصوله القاهرة المستشار محمد العرابي من إدارة المراسم بوزارة الخارجية، و"جيسيكا أولوسون"، القائمة بالأعمال بسفارة السويد لدى مصر.

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