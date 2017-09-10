قوات المظلات تصل إلى روسيا للمشاركة في تدريبات "حماة الصداقة 2"

كتب- مصطفى المنشاوي:

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، مقطع مصور للحظة وصول قوات من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الروسية لبدء فعاليات التدريب المشترك "حماة الصداقة 2"، وتستضيفة جمهورية روسيا الاتحادية خلال المدة من 9 – 22 سبتمبر الجاري.

وبدأت الفعاليات بوصول القوات المصرية الي منطقة التدريب بنطاق مدينة نوفورسيسك الروسية، حيث اصطفت عناصر رمزية من القوات المشاركة من الجانبين، ورفع العلمين المصري والروسي وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين الصديقين.