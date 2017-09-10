بعد قرابة عام.. فتاة تكشف سر جريمة قتل ارتكبتها أمها وزوجها بالبحيرة (صور)

البحيرة – أحمد نصرة:

استيقظ ضمير فتاة عمرها 19 عامًا، لتكشف أسرار جريمة ارتكبتها أمها وزوجها العجوز بقتل زوجته الثانية، قبل ما يقرب من عام، لشكهما في سلوكها وحملها من غيره، ثم حرقاها ودفناها ومعها ابنتها الطفلة ذات الثلاث سنوات.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اليوم الأحد، إخطارًا من مركز شرطة بدر، ببلاغ من "منى.ع.ع"، 19 عامًا، بذبح زوج والدتها "عمر.م.م" 75 سنة، ووالدتها "منال.أ.م" 45 عامًا، "إيمان.ح.ذ" 27 عامًا، "زوجة الأول" ودفنها بحفرة بالرمال أمام المنزل بقرية الخرطوم، دائرة المركز.

وأضافت الفتاة (المُبلغة) أن والدتها وزوجها شكا في سلوك المجني عليها لتغيبها عن المنزل لفترات طويلة، فتخلصا منها، ثم أقدما على دفن طفلتها "حنين" 3 أعوام حية بجوار والدتها خوفًا من انفضاح أمرهما، ثم احتجزا المُبلغة داخل المنزل طوال الفترة السابقة منذ ارتكاب الجريمة لمنعها من الإبلاغ عنهما، وأوضحت أنها استغلت خروجها للعمل وتوجهت لقسم شرطة بدر للإبلاغ عن الجريمة.

انتقل ضباط المباحث بقسم شرطة بدر، وجرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، فيما أمرت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد العزب، باستخراج جثة المجني عليها وابنتها.