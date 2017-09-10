عصام عبد الفتاح يكشف موعد غلق القيد في القسم الثاني

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن غلق باب القيد في القسمين الثاني والثالث سيكون يوم الخميس المقبل.

وتابع "عبد الفتاح"، في تصريحات لـ «التحرير»، بأن اتحاد الكرة لن يتراجع عن موقفه بشأن الأجنبي الرابع في الدوري الممتاز مموضحًا أن الأمر محسوم.

شاهد أيضا

على جانب آخر، يسعى عصام عبد الفتاح إثناء سمير محمود عثمان عن قراره باعتزال التحكيم بشكل نهائي، وفي حالة إصرار سمير على موقفه فقد يتم ضمه إلى لجنة التطوير أو اللجنة الفنية التابعين للجنة الحكام، موضحًا أن اللائحة تعطي الحق للحكم المتقاعد في الانضمام للجنة الحكام الرئيسية بعد سنتين من اعتزاله التحكيم.