أول تعليق لحسام حسن على ترشيحه لقيادة المنتخب (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعرب حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، عن سعادته بفوز فريقه على وادي دجلة، خاصة في ظل الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق ما بين إيقافات وإصابات.

واقتنص النادي المصري البورسعيدي فوزًا غاليًا على نظيره وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة، التي أقميت بينهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري.

وأضاف «العميد»، خلال تصريحاته لقناة «النيل للرياضة»، أنه كان يتمنى بداية الموسم بشكل جيد، وهو ما تحقق بحصد الثلاث نقاط، أمام فريق يملك لاعبين رائعين وأصحاب خبرات، وكانوا ندًا قويًا طوال الـ90 دقيقة، مشيرًا إلى أنه سيكون راضيًا هذا الموسم ببقاء المصري ضمن المربع الذهبي للدوري الممتاز، لكنه بالطبع يملك طموحات أكبر من ذلك.

شاهد أيضا

وعن ترشيحه لقيادة المنتخب الوطني، أكد «حسام» أن ذلك شرف كبير له، وأنه يرغب دائمًا منذ أن كان لاعبًا في إسعاد الشعب المصري، لكنه يحترم الجهاز الفني الحالي بقيادة هيكتور كوبر.

وتابع، «أن ثقة الجماهير والمحللين، الذين يطالبون بإسناد مهمة المدير الفني للفراعنة وسام على صدره، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن الجميع في الوقت المناسب».