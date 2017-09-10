الدوحة: تدابير جديدة لحصول مواطني دولتين عربيتين على "تأشيرة قطر"

(مصراوي):

أعلنت وزارة الداخلية القطرية والهيئة العامة للسياحة، الأحد، عن تدابير جديدة يحصل بموجبها مواطني دولتين عربيتين، على تأشيرة الدخول إلى دولة قطر عند الوصول إلى أحد منافذها، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وقالت الهيئة العامة للسياحة، في بيان لها، إنه يشترط على الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول لدولة قطر من مواطني المملكة المغربية وجمهورية الجزائر، أن يكونوا من حاملي تصريح الإقامة أو التأشيرة السارية للمملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو أستراليا، أو نيوزيلندا، أو بلدان اتفاقية شنجن أو دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية.

وأوضح البيان، أن هذا الإعفاء والذي سيبدأ تطبيقه بدءاً من 15 أيلول 2017، سوف يتيح للزوار المؤهلين الحصول على إخطار سفر إلكتروني من خلال تعبئة طلب عبر الإنترنت قبل السفر بـ48 ساعة على الأقل عبر طريق الموقع الإلكتروني.

وأفاد البيان، أنه بهذه الخطوات يحق للمسافرين المؤهلين، الحصول على تأشيرة لدى الوصول إلى قطر، وتكون صالحة لمدة 30 يوماً، وتسمح لهم بالبقاء حتى 30 يوماً خلال زيارة واحدة، مع إمكانية التمديد لـ30 يوماً أخرى من داخل قطر، أما في حالة مغادرة الزائر فيتوجب على المسافر التقديم مرة أخرى على إخطار سفر إلكتروني في حال رغبته بالعودة لدولة قطر وستكون المدة الممنوحة 30 يوماً أخرى.

وفي شهر يوليو الماضي، أطلقت قطر منصةً للتأشيرات الإلكترونية تسمح للمسافرين من جميع الجنسيات بتقديم طلباتهم عبر هذه المنصة مباشرة للحصول على التأشيرة السياحية وتأشيرة الزيارة، كما أعلنت عن إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى أراضيها دون الحاجة إلى تأشيرة دخول.