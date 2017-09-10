متحدث التعليم ينفي فتح باب التقديم للمدارس اليابانية

كتب- ياسمين محمد:

أكد أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لما نشر على بعض المواقع الإلكترونية عن فتح باب التقديم للمدارس اليابانية.

وقال خيري - في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد-، إنه فور استلام أي من المدارس اليابانية سيتم الإعلان عنها وسيتم فتح باب التقدم من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

يذكر أن مشروع المدارس اليابانية سيفتتح عددًا من المدارس الرسمية للغات خلال العام الدراسي الجديد، والتي تطبق فيها الأنشطة الخاصة "بالتوكاتسو" وهذه الأنشطة تدعم المهارات الخاصة بالانضباط وروح الفريق والتعاون، والأنشطة المدرسية، ما يعد استكمالًا لما تم في العام السابق من تطوير 12 مدرسة.