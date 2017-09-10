صباحي: أشك في إجراء انتخابات رئاسية العام المقبل

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قال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، إنه جزء من بديل حقيقي لتغيير النظام الحاكم، ولكنه لن يترشح للانتخابات المقبلة، مؤكدًا أنه لن ينقذ مصر إلا أن تكتمل ثورة يناير التي سُرقت مرتين.

وأضاف صباحي، في حوار مع برنامج «بلا قيود»، عبر قناة «بي بي سي عربي»، «نحن الآن بصدد اسم مرشح.. ولكن لم يتم التوافق حتى الآن، وأدعو كل القادرين على أن يؤدوا هذا الوجب الوطني أن يترشحوا».

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وأكد أن «السلطة الحالية بفشلها فقدت شعبيتها»، موضحًا أنه سيمارس دوره ولكن ليس عن طريق الترشح.

وتابع، أنه يشك في أن إجراء انتخابات رئاسية بالعام المقبل: «نحن أمام كارثة جديدة للسلطة بمحاولة الانقلاب على الدستور والتمديد لحكم الرئيس الحالي».