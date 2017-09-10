​حج الجمعيات: عودة أكثر من 3 آلاف حاج حتى الآن إلى القاهرة

القاهرة- أ ش أ:

أعلن أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي حجاج الجمعيات الأهلية الذين عادوا إلى أرض الوطن بعد الانتهاء من أداء المناسك بلغ 3183 حاجاً منذ بدء عمل الجسر الجوي.

وأضاف عبد الموجود - في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد-، أن رحلات عودة حجاج الجمعيات الأهلية، تتوالى بيسر ومن المقرر أن يغادر الأراضي المقدسة اليوم عائدا إلى أرض الوطن 550 حاجاً فيما يبلغ إجمالي الحجيج المتواجد حالياً بالمدينة المنورة 1901 حاج يواصلون جولاتهم بالمناطق المقدسة، وتم الانتهاء من تفويج ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية للمدينة المنورة ممن لم يزوروا المدينة قبل أداء المشاعر والمناسك.

وأوضح رئيس بعثة حج وزارة التضامن، أن إجمالي الحجاج المتواجدين بمكة المكرمة بلغ 6775، ومن المقرر أن تتوالى رحلات العودة بانتظام من مطاري جده والمدينة حتى 20 سبتمبر.

وأضاف أن هناك متابعة مستمرة للحالات المرضية المحجوزة بالمستشفيات، ويوجد 3 حالات مازالت محتجزة لتلقي الرعاية الطبية بمستشفيات مجمع الملك عبد الله والملك عبد العزيز؛ وهى لحجيج من محافظات المنيا والقليوبية والفيوم، وهي حالات للمتابعة الطبية شلل نصفي والتهاب رئوي وحالة تحت الملاحظة والمتابعة وارتجاج بالمخ، ويتم متابعة تلك الحالات للتأكد من حصولها على الرعاية الطبية الكاملة والاطمئنان على حالتهم الصحية وهناك تعاون كبير مع الجهات السعودية في ذلك.

يذكر أن رئيس البعثة الحج الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي أعلن - في وقت سابق - ارتفاع عدد حالات الوفيات بين حجاج الجمعيات الأهلية إلى 8 وفيات من محافظات (الدقهلية والمنوفية والإسكندرية وأسيوط) وحجاج المؤسسة والقاهرة، وأكد أن غرفة عمليات البعثة في حالة انعقاد دائم ومتابعة مستمرة للجان مطاري جدة والمدينة.

وقام رئيس البعثة بتفقد أعمال لجان المطارات للتأكد من تقديم كامل الخدمات والتيسيرات اللازمة للحجيج في رحلة العودة لأرض الوطن؛ خاصة كبار السن والمرضى منهم.