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​نقابة الصيادلة تنفي رفع رسوم القيد والاشتراكات على أعضائها​

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مصراوي Masrawy

​نقابة الصيادلة تنفي رفع رسوم القيد والاشتراكات على أعضائها​

08:40 م الأحد 10 سبتمبر 2017

​نقابة الصيادلة تنفي رفع رسوم القيد والاشتراكات على أعضائها​

​نقابة الصيادلة

كتب- أحمد جمعة:

أكدت نقابة الصيادلة، أنه لا صحة لما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رفع مجلس النقابة لرسوم القيد واشتراكات عام 2017، مشيرة إلى أن آخر زيادة للاشتراك السنوي أقرتها جمعية اتحاد المهن الطبية المنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2016 بهدف رفع المعاش الشهري للأعضاء، ووافقت على بند تضمن اشتراك الخريجين الجدد إجبارياً للسنة الأولى فقط بمشروع العلاج عند القيد بالنقابات.

وذكرت النقابة - في بيان اليوم الأحد-، أن النصوص القانونية تتولى تحديد رسم القيد والاشتراك السنوي وطريقة توزيعهما ما بين النقابة العامة والفرعيات واتحاد النقابات، وتمنح سلطة التعديل للقانون أو قرار الجمعية العمومية للاتحاد.

وأوضح البيان أن الزيادة السابقة من أجل تحقيق أهداف النقابة الصحية والخدمية والعلمية، حيث أن المشرع أوكل لمجلس النقابة سلطة تحديد الرسوم والإيرادات اللازمة لتنفيذها وفقاً للسياسة العامة للنقابة ومنحه سلطة تحصيلها إجبارياً مع الاشتراك السنوي للنقابة.

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