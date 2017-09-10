القوات المسلحة تنشر فيديو لمناورات "النجم الساطع"

كتب- مصطفى المنشاوي:

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، مقطع مصور بالتدريبات المشتركة "النجم الساطع" والتي تجرى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، والذي احتوى على بدء المناورة التكتيكية بالذخيرة الحية لعناصر مشتركة من المشاة الميكانيكي والمدرعات المصرية والأمريكية، مصحوبة بأنشطة جوية وبحرية تجريها عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية.

وتسضيف مصر، فاعليات التدريب المصري الأمريكي المشترك "النجم الساطع 2017"، والمقرر له أن ينفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية، خلال الفترة من 10-20 سبتمبر الجاري.