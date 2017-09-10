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البيئة: مستمرون في مكافحة التلوث الزيتي بـ"أبو جلاوة"

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مصراوي Masrawy

البيئة: مستمرون في مكافحة التلوث الزيتي بـ"أبو جلاوة"

08:28 م الأحد 10 سبتمبر 2017

مكافحة التلوث الزيتي بـأبو جلاوة

كتبت- مادي غيث:

وجه الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بسرعة السيطرة على التلوث الزيتي الذي ظهر بالبحر بمدينة الغردقة.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة، من محميات البحر الأحمر، يفيد بتلقيهم بلاغ من أحد أصحاب المراكب السياحية بوجود تلوث بالزيت الخام بمنطقة "أبو جلاوة" شمال الغردقة -حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة البيئة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر والفرع الاقليمي لجهاز شئون البيئة بالغردقة للمعاينة واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأكدت أن المعاينة أكدت أن التلوث عبارة عن شريط متقطع من الزيت الخام بطول 1كم وعرض 1.5 كم تقريبًا باتجاه التيار قادم من منطقة جبل الزيت باتجاه مدينة الغردقة، مشيرة إلى أن فرع الوزارة بالغردقة بأخذ عينات من التلوث وتحليلها للتعرف على مصدره حيث يحتمل أن يكون التلوث من إحدى منصات البترول الموجودة بالمنطقة.

وأكدت الدكتورة كوثر حفني، رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية، أنه تم إبلاغ الهيئة العامة للبترول للقيام بعمل مسح جوي للمنطقة بداية من جبل الزيت بإتجاه الغردقة ولمراجعة التسهيلات الخاصة بالانتاج، كما تم تكليف مركز مكافحة التلوث الزيتي بالغردقة للتعامل مع التلوث ومكافحته.

وقامت اللجنة المشكلة من محميات البحر الأحمر وفرع الغردقة بعمل مسح بالبحر وبالشواطئ المحتمل وصول التلوث لها وتم إبلاغ مركز مكافحة التلوث بالغردقة للتعامل مع الشواطئ التي وصل إليها التلوث عن طريق فرق المكافحة، وجاري أعمال إزالة التلوث والتعرف على المصدر واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

مكافحة التلوث الزيتي بـأبو جلاوةمكافحة التلوث الزيتي بـأبو جلاوة

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