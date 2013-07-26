أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أسرة أحد شهداء رفح تحيى ذكراه بالتضامن مع مليونية التفويض بقنا

Google+ Print
أسرة أحد شهداء رفح تحيى ذكراه بالتضامن مع مليونية التفويض بقنا أسرة أحد شهداء رفح تحيى ذكراه بالتضامن مع مليونية التفويض بقنا

يوافق اليوم الجمعة 17 رمضان الذكرى الأولى لشهداء رفح من أبناء القوات المسلحة، الذى راح ضحيته 16من خيرة أبناء .

محمد عبد النبى والد الشهيد أحمد ابن قنا الذى استشهد فى مثل هذا اليوم من رمضان الماضى، قال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" اليوم الجمعة إنه والأسرة سيحيون ذكرى ابنهم الشهيد، بالمشاركة فى جمعة لا للإرهاب ونعم لتفويض الجيش وتأييد خارطة الطريق.

والد الشهيد طالب تمنى من الفريق السيسى أن يكون يوم الذكرى السنوية الأولى لشهداء القوات المسلحة اليوم، هو يوم الثأر لهم خاصة بعدما تكشفت الحقائق عقب زوال حكم الإخوان وإعلان أسماء منفذى الحادث.

موضوعات متعلقة..

أهالى شهداء رفح بعد عام من الحادث: نطالب السيسى بالقصاص

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط