أسرة أحد شهداء رفح تحيى ذكراه بالتضامن مع مليونية التفويض بقنا

يوافق اليوم الجمعة 17 رمضان الذكرى الأولى لشهداء رفح من أبناء القوات المسلحة، الذى راح ضحيته 16من خيرة أبناء مصر.

محمد عبد النبى والد الشهيد أحمد ابن قنا الذى استشهد فى مثل هذا اليوم من رمضان الماضى، قال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" اليوم الجمعة إنه والأسرة سيحيون ذكرى ابنهم الشهيد، بالمشاركة فى جمعة لا للإرهاب ونعم لتفويض الجيش وتأييد خارطة الطريق.

والد الشهيد طالب تمنى من الفريق السيسى أن يكون يوم الذكرى السنوية الأولى لشهداء القوات المسلحة اليوم، هو يوم الثأر لهم خاصة بعدما تكشفت الحقائق عقب زوال حكم الإخوان وإعلان أسماء منفذى الحادث.

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