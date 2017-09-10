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صباحي: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وهناك مشروع لتوحيد القوى الديمقراطية

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مصراوي Masrawy

صباحي: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وهناك مشروع لتوحيد القوى الديمقراطية

08:16 م الأحد 10 سبتمبر 2017

صباحي: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وهناك مشروع لتوحيد القوى الديمقراطية

حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق

كتب - عبد الله قدري:

أكد حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي، أنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في 2018 قائلا: "من حق أن ترى الأفضل مني في الترشح للرئاسة".

وقال صباحي، خلال حواره مساء اليوم الأحد في برنامج "بلا حدود" المذاع على بي بي سي، إن هناك مشروع جاد لتوحيد القوى الديمقراطية، وتيارات تنتمي للإسلام كفكرة حضارية كبرى، مؤكدًا أن دعوات الدخول في هذا المشروع "مفتوحة لكل المصريين ما عدا الإخوان والنظام القديم، وأنه على اتصال بالكل"، وفق قوله.

وأكد صباحي أنه لن يكون شريكًا مع الإخوان في أي جبهة سياسية "لا الآن ولا مستقبلاً، لأنه ثبت أنهم قوى مضادة للثورة"، لكنه عاد وقال إنه: "ضد تعرضهم للمضايقات الأمنية".

وحمّل صباحي السلطة ومكتب الإرشاد بجماعة الإخوان مسؤولية دماء "الأبرياء" التي سالت في فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013.

وبرر صباحي ترشحه في انتخابات الرئاسة لعام 2014 أمام الرئيس عبد الفتاح : "احترامًا لثورة 30 يونيو في قدرتها على طرح مرشح رئاسي".

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