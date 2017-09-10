السراج: يجب أن يتحلى الجميع بالمسؤولية للبدء في حوار جاد

طرابلس - (أ ش أ):

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، أنه تم الاتفاق على البدء في جولات الحوار بين مجلسي النواب والدولة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد في أسرع وقت، مضيفًا: "يجب أن يتحلى الجميع بالمسؤولية للبدء في حوار جاد".

وأشار "السراج" في تصريح لوكالة الأنباء الليبية وقناة ليبيا، إلى أن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية لاتحتمل المزيد من الانقسام.

وأعرب عن أمله في أن يتحلى الجميع بالمسؤولية لحسم هذا الأمر في أسرع وقت ممكن للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا وتجاوز المراحل الانتقالية.

وأوضح السراج أن اللقاءات ستتواصل خلال الأيام القادمة لمتابعة نتائج لقاءات فريقي الحوار المشكلتين من مجلس النواب والدولة، معبرًا عن أمله في تجاوز المراحل التي يمر بها الاتفاق السياسي للمضي قدمًا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.