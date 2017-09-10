أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

السراج: يجب أن يتحلى الجميع بالمسؤولية للبدء في حوار جاد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السراج: يجب أن يتحلى الجميع بالمسؤولية للبدء في حوار جاد

08:17 م الأحد 10 سبتمبر 2017

السراج: يجب أن يتحلى الجميع بالمسؤولية للبدء في حوار جاد

فائز السراج

طرابلس - (أ ش أ):
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، أنه تم الاتفاق على البدء في جولات الحوار بين مجلسي النواب والدولة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد في أسرع وقت، مضيفًا: "يجب أن يتحلى الجميع بالمسؤولية للبدء في حوار جاد".

وأشار "السراج" في تصريح لوكالة الأنباء الليبية وقناة ليبيا، إلى أن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية لاتحتمل المزيد من الانقسام.

وأعرب عن أمله في أن يتحلى الجميع بالمسؤولية لحسم هذا الأمر في أسرع وقت ممكن للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا وتجاوز المراحل الانتقالية.

وأوضح السراج أن اللقاءات ستتواصل خلال الأيام القادمة لمتابعة نتائج لقاءات فريقي الحوار المشكلتين من مجلس النواب والدولة، معبرًا عن أمله في تجاوز المراحل التي يمر بها الاتفاق السياسي للمضي قدمًا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أبو الغيط يدعو إلى تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لحلحلة الأزمة الليبية

    أخبار

  • الكونجرس يقر 15 مليار دولار لضحايا إعصاري "هارفي وإرما"

    أخبار

  • نائب رئيس البرلمان اليمني يلتقي رئيس الاتحاد البرلمان الدولي

    أخبار

  • السراج: الانتخابات خيار مستبعد في الوقت الحالي

    أخبار

إعلان

6d85f41d63.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية