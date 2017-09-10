العراق يستعد لتحرير باقي الأراضي التي يسيطر عليها "داعش"
العراق يستعد لتحرير باقي الأراضي التي يسيطر عليها "داعش"
08:15 م الأحد 10 سبتمبر 2017
الجيش العراقي
بغداد - (أ ش أ):
ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني فى العراق، برئاسة حيدر العبادي، اليوم الأحد، استعدادات تحرير ما تبقى من أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" وتأمين الحدود.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن المجلس الوزاري ناقش الاستعدادات العسكرية لتحرير ما تبقى من الأراضي العراقية، وتم التأكيد على استعادة جميع الأراضي من عصابات تنظيم داعش الإرهابية، وتأمين الحدود.
وأضاف المكتب أن المجلس ناقش أيضًا الموضوعات التي تتعلق بتسليح القوات، وتحديد مساحات العمل للأجهزة الأمنية، وموضوعات أخرى مدرجة على جدول الأعمال.
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