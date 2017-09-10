تنفيذ 34 ألفا و588 حكما قضائيا بينهم 28 بالمؤبد خلال 24 ساعة
تنفيذ 34 ألفا و588 حكما قضائيا بينهم 28 بالمؤبد خلال 24 ساعة
08:20 م الأحد 10 سبتمبر 2017
حملة أمنية - ارشيفية
كتب- علاء عمران:
شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة موسعة؛ لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.
وأسفرت جهود الحملة -تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية خلال 24 ساعة- عن تنفيذ 34 ألفا و588 حكما قضائيا متنوعا، بينهم 28 محكوما عليهم بالسجن المؤبد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة للتنفيذ.
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