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تنفيذ 34 ألفا و588 حكما قضائيا بينهم 28 بالمؤبد خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 34 ألفا و588 حكما قضائيا بينهم 28 بالمؤبد خلال 24 ساعة

08:20 م الأحد 10 سبتمبر 2017

تنفيذ 34 ألفا و588 حكما قضائيا بينهم 28 بالمؤبد خلال 24 ساعة

حملة أمنية - ارشيفية

كتب- علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة موسعة؛ لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت جهود الحملة -تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية خلال 24 ساعة- عن تنفيذ 34 ألفا و588 حكما قضائيا متنوعا، بينهم 28 محكوما عليهم بالسجن المؤبد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة للتنفيذ.

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مصراوي Masrawy

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