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محافظ دمياط: دعم مستشفى فارسكور بـ 21 طبيبًا لسد العجز

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مصراوي Masrawy

محافظ دمياط: دعم مستشفى فارسكور بـ 21 طبيبًا لسد العجز

08:15 م الأحد 10 سبتمبر 2017

محافظ دمياط: دعم مستشفى فارسكور بـ 21 طبيبًا لسد العجز

اجتماع الصحه

دمياط – محمد إبراهيم:

وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، على دعم مستشفى فارسكور المركزي بـ 21 طبيبًا في التخصصات المختلفة، لمواجهة العجز وتقديم خدمة أفضل لأهالي المركز، بعد أن تلقى شكاوى في هذا الشأن.

وعقد المحافظ اجتماعًا في مكتبه بالديوان العام، اليوم الأحد، مع الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتور جمال الزيني وكيل مديرية الصحة، لبحث توافر التخصصات المختلفة مثل: العظام والنساء والتوليد والجراحة ورعاية الأطفال المبتسرين.

وأكد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، أنه جرى تجهيز مكان للعناية المركزة بقوة 8 أسرة بقسم العظام والذي سيُنقل إلى الدور الأرضي بالمستشفى، على أن يتم ذلك خلال أسبوعين، كما سيتم نقل العيادات الخارجية إلى مستوصف الصدر لوجود 9 حجرات في الدور الأول العلوي غير مستغلة.

وأوضح الخطيب، أنه يجري تجهيز مستشفى الروضة لاستيعاب جميع مرضى الفشل الكلوي عن طريق تزويدها بحوالي 30 ماكينة غسيل كلوي، ووحدة معالجة مياه ذات قدرات عالية لتشغيل هذه الماكينات من أجل إعادة مرضى الفشل الكلوي بفارسكور، والذين جرى توزيعهم على جميع مستشفيات المحافظة، إلى مستشفى الروضة تيسيرًا عليهم.

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