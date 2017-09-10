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إزالة 6 حالات تعدٍّ على أراضٍ زراعية بدمياط

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مصراوي Masrawy

إزالة 6 حالات تعدٍّ على أراضٍ زراعية بدمياط

08:13 م الأحد 10 سبتمبر 2017

إزالة 6 حالات تعدٍّ على أراضٍ زراعية بدمياط

الحملات

دمياط – محمد إبراهيم:

قاد اللواء إيهاب خيرت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط، اليوم الأحد، حملة موسعة، لإزالة الإشغالات بمركز كفر البطيخ لتحقيق الانضباط، في حضور رئيس الوحدة المحلية محمود المرسي، والعميد أيمن إسماعيل مأمور المركز.

ونجحت الحملة في رفع وإزالة الإشغالات الموجودة على طريق الميناء بمدينة كفر البطيخ، وكذلك عدد من المحال التجارية بطريق المطار وقرية الرياض، ووجه مدير الأمن الأهالي إلى الالتزام بالقانون والامتناع عن البناء على حرم الطريق أو التعدي على الأراضي الزراعية، منعًا للمساءلة القانونية وحفاظًا على المال العام، وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات لتعديات بإجمالي مساحة شملت 835 مترًا، وتحرر عن ذلك محاضر للمخالفين.

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