غدًا.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الياباني ومفوض عام الأونروا
غدًا.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الياباني ومفوض عام الأونروا
08:14 م الأحد 10 سبتمبر 2017
وزير الخارجية سامح شكري
القاهرة- أ ش أ:
يعقد وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الإثنين، جلسة مباحثات مع نظيره الياباني تارو كونو الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.
ومن المنتظر أن تتناول المباحثات -التي تعقد بقصر التحرير-، سبل دعم العلاقات بين القاهرة وطوكيو والتنسيق بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود مكافحة الارهاب.
ومن ناحية أخرى، يلتقى وزير الخارجية غدًا مع بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والذى يزور القاهرة.
ومن المتوقع أن يبحث الجانبان التعاون بين مصر والأونروا والجهود التى تقوم بها الوكالة الأممية بالاضافة الى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والدول الأخرى المقيمين لديها.
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