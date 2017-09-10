كلينتون: لا أعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة

واشنطن - (أ ش أ):

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، الأحد، إنها لا تعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020، مشيرة إلى أنها ما زالت غير راضية عما حدث لها في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، وأن الأمر يؤلمها كثيرًا.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن كلينتون - التي ستصدر كتابًا يحوي مذكراتها عن خوضها الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2016 تحت عنوان "ماذا حدث؟" - تخطط للبقاء في دائرة السياسة الأمريكية، ولكنها لن تلعب دور سياسي نشط، حيث يمكن أن تُطلق حملات ضمن انتخابات رئاسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلينتون لم تنته بعد من السياسة، إذ تعتقد أن مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية معرض للخطر.