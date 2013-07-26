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شيوخ قبائل البحر الأحمر تفوض الجيش للقضاء على الإرهاب

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شيوخ قبائل البحر الأحمر تفوض الجيش للقضاء على الإرهاب شيوخ قبائل البحر الأحمر تفوض الجيش للقضاء على الإرهاب

أجمع شيوخ وشباب القبائل العربية بالبحر الأحمر على تأييد قرار الفريق السيسى وتفويضه فى القضاء على الإرهاب من أجل الاستقرار والأمن للوطن والمواطن ودوران عجلة الإنتاج وتعويض المواطنين عن فترة الصعبة التى مرت بها البلاد من إضرابات وكساد فى التجارة.

أكد الشيخ سر الختم شيخ قبائل العبابدة بالشلاتين، أن ما جاء فى كلمة الفريق السيسى تقصر من الفترة الانتقالية والحد من الاعتصامات التى تعوق عجلة الإنتاج، وأنهم يفوضون الجيش للقضاء على بؤر الإرهاب.

من جانبه قال الشيخ طاهر صدو شيخ البشارية بحلايب :"أننا دائما مع الجيش فى كل قرارات من أجل صالح الوطن وشبابنا سوف ينزل الميادين الجمعة القادمة للتأييد الجيش للقضاء على الإرهاب.

وقال الشيخ سالم راشد شيخ الصيادين وقبيلة الرشندية بالغردقة إننا مع قرارات الفريق السيسى ونفوضه للقضاء على الإرهاب".

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مصر 365