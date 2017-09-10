زعيمة ميانمار ترفض مبادة "أراكان" لوقف إطلاق النار

نايبيداو - (أِ ش أ):

رفضت حكومة ميانمار، الأحد، مبادرة جيش إنقاذ روهينجا "أراكان" بوقف إطلاق النار غرب ميانمار لمدة شهر، وذلك لتوفير إمكانية إيصال مساعدات إنسانية إلى ضحايا الأزمة غربي البلاد.

وأكدت رئيسة وزراء حكومة ميانمار، أونج سان سوتشي، في بيان عبر صفحة مكتبها الإعلامي في "تويتر" أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن سياسة بلدها لا تتضمن إجراء مفاوضات مع من تزعم أنهم "إرهابيين".

وكان جيش إنقاذ روهينجا "أراكان" قد أعلن، في وقت سابق، أمس السبت، وقف إطلاق النار غرب ميانمار لمدة شهر واحد، اعتبارا من اليوم الأحد.

وكانت المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة فيفيان تان، أعلنت في وقت سابق، أن نحو 270 ألف لاجئ معظمهم من الروهينجا فروا من أعمال العنف في ولاية راخين ودخلوا بنجلاديش منذ 25 أغسطس.