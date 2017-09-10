أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«التحرير» تكشف كواليس الخلاف بين مجدي عبدالغني ومحلل أداء المنتخب

Google+ Print
«التحرير» تكشف كواليس الخلاف بين مجدي عبدالغني ومحلل أداء المنتخب «التحرير» تكشف كواليس الخلاف بين مجدي عبدالغني ومحلل أداء المنتخب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

علمت «التحرير»، كواليس الخلاف القائم حاليًا بين مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمود فايز مُحلل آداء منتخب خلال الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر في الجبلاية أن الخلاف بدأ بعد أن طلب عبدالغني من إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر التحدث مع فايز لإعداد تحليل لآداء فرق الدوري الممتاز حتى يستخدمها في تحليل لقاءات المسابقة، وهو ما رفضه فايز خاصة وأنه غير مُطالب بهذا الأمر كما أنه مشغول بعمله في .

شاهد أيضا

رفض فايز أثار غضب عضو الجبلاية الذي أصبح يتربص بمحلل اللأأداء وبدأ يردد داخل الاتحاد أن الأخير هو السبب في الطريقة الدفاعية التي يظهر بها منتخب مصر وهو من يدير الأمور داخل الجهاز الفني للمنتخب ويسيطر بشكل كامل على الأرجنتيني هيكتور .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة