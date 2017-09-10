«التحرير» تكشف كواليس الخلاف بين مجدي عبدالغني ومحلل أداء المنتخب

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علمت «التحرير»، كواليس الخلاف القائم حاليًا بين مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمود فايز مُحلل آداء منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر في الجبلاية أن الخلاف بدأ بعد أن طلب عبدالغني من إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر التحدث مع فايز لإعداد تحليل لآداء فرق الدوري الممتاز حتى يستخدمها في تحليل لقاءات المسابقة، وهو ما رفضه فايز خاصة وأنه غير مُطالب بهذا الأمر كما أنه مشغول بعمله في المنتخب.

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رفض فايز أثار غضب عضو الجبلاية الذي أصبح يتربص بمحلل اللأأداء وبدأ يردد داخل الاتحاد أن الأخير هو السبب في الطريقة الدفاعية التي يظهر بها منتخب مصر وهو من يدير الأمور داخل الجهاز الفني للمنتخب ويسيطر بشكل كامل على الأرجنتيني هيكتور كوبر.