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«أزارو والشيخ» يقودان هجوم الأهلي أمام الجيش

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«أزارو والشيخ» يقودان هجوم الأهلي أمام الجيش «أزارو والشيخ» يقودان هجوم الأهلي أمام الجيش

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أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة طلائع الجيش، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة والربع، على ملعب السلام، في إطار إفتتاح أولى مبارايات الفريق ببطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي..

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: سعد سمير، رامي ربيعة، حسين السيد، أحمد فتحي.

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خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: أحمد الشيخ، وليد سليمان، وليد أزارو.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي..

أحمد عادل عبد المنعم، أحمد ياسر ريان، محمد هاني، هشام محمد، إسلام محارب، كريم نيدفيد، أحمد حمودي.

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التحرير

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