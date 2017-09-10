بالصور.. محافظ أسوان يناقش خطة تشغيل المرحلة الثانية من مصنع فوسفات السباعية

أسوان - إيهاب عمران:

عقد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا لمناقشة التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية لمصنع أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية بمنطقة السباعية شرق، وهي مرحلة وحدة التحبيب.

حضر الاجتماع، محمود علام من وزارة البيئة، والمهندس جابر عبد الرازق عضو مجلس إدارة الشركة، فضلاً عن الدكتور كرار عمر رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم، وأيضًا رئيس جهاز شئون البيئة بأسوان، ومدير عام البيئة بالمحافظة، فضلاً عن معاون المحافظ وأيضاً رئيس مركز إدفو وممثلين لأهالي قرية السباعية.

وأكد اللواء مجدي حجازي، أن ثمار الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية بتكاتف وتعاون المحافظة مع وزارة البيئة والمسئولين عن المصنع والأهالي، بالإضافة إلى لجنة الحرب الكيماوية التابعة للقوات المسلحة، أصبحت ملموسة للجميع، من خلال التأكد من توافر الأجهزة اللازمة للرصد البيئي لضمان سلامة وصحة أهالي المنطقة المحيطة بالمصنع بعد بدء تشغيله.

وشدّد على ضرورة استيفاء كافة الاشتراطات البيئية قبل المعاينة الميدانية للجنة المحايدة من الحرب الكيماوية بحوالي 48 ساعة، وذلك بحضور 3 من ممثلي أهالي القرية في الفترة من 20 إلى 25 سبتمبر الجاري.