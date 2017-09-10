ننشر مواعيد الكشف الطبي لطلاب جامعة أسيوط فرع الوادي الجديد
ننشر مواعيد الكشف الطبي لطلاب جامعة أسيوط فرع الوادي الجديد
08:05 م الأحد 10 سبتمبر 2017
كلية التربية بمدينة الخارجة
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلن فرع جامعة أسيوط في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد المقبولين بمختلف كليات فرع الجامعة بالوادي الجديد، والذي سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 12 سبتمبر الجاري.
وأكد مدير عام شئون الطلاب بفرع جامعة أسيوط بالوادي الجديد، مدحت خليل، أن الكشف الطبي لكليتي الطب البيطري والتربية يوم الثلاثاء 12 سبتمبر الجاري، كما تبدأ اختبارات طلاب كليات الآداب والعلوم والزراعة يوم الأربعاء 13 من نفس الشهر، ويوم الخميس 14 سبتمبر لطلاب كلية التربية الرياضية.
وأضاف خليل، أن اختبارات ستعقد الكشف الطبي بمقر كلية التربية بمدينة الخارجة لجميع طلاب كليات فرع الجامعة بالوادي الجديد.
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