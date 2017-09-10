"صحة الإسكندرية" تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي منطقة المتراس
"صحة الإسكندرية" تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي منطقة المتراس
08:03 م الأحد 10 سبتمبر 2017
الإسكندرية – (أ. ش. أ):
نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية، اليوم الأحد، قافلة طبية مجانية لمكافحة الأمراض الطفيلية بمنطقة نجع العرب بوحدة صحة جنوب المتراس غرب المدينة، برعاية بعض أعضاء مجلس النواب والمسؤولين بالأجهزة التنفيذية.
وتهدف القافلة، التي تستمر حتى 14 سبتمبر الجاري، إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي منطقة الورديان غرب المدينة، والعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتقديم الخدمات العلاجية المجانية، وإجراء الفحوصات الطبية الشاملة والتحاليل اللازمة لهم للقضاء على كافة الأمراض الطفيلية.
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