قبيلة الطليمات تعلن تأييدها لـ"السيسى" ومشاركتها بمظاهرات السويس

قال فكرى الأطرش شيخ قبيلة الطليمات بالسويس، إن أعضاء القبيلة أعلنوا تأييدهم للجيش والفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة، مؤكدا النزول والمشاركة فى مظاهرات الغد بميدان الأربعين.

وأضاف الأطرش لـ" اليوم السابع":" ولائنا فقط لمصر وجيشها العظيم الذى قال عليه الرسول الصادق الكريم أن جنوده خير أجناد الأرض"، مؤكدا أنه وسامى عبد الهادى أحد أعضاء القبيلة وآخرون بحى الجناين سيحثون المواطنين من اليوم على النزول للوقف ضد التطرف والإرهاب.

كان أعلن عدد كبير من شيوخ القبائل بوسط سيناء والسويس النزول إلى الميادين سواء بالسويس أو القاهرة لدعم الفريق السيسى والتأكيد على شرعية الشعب.