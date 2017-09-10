3.9 مليون جنيه لمشروعات تنمية قرى أبو منقار بالفرافرة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، اعتماد 3.9 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بقرى أبو منقار.

وأكد رئيس قرى أبو منقار بالفرافرة محمود حماد، أنه جرى تخصيص 400 ألف جنيه لاستكمال أعمال إنشاء مبنى رئاسة الوحدة المحلية، و300 ألف جنيه لشراء سيارة نظافة عامة ضمن مشروعات تحسين البيئة، و200 ألف جنيه لإنارة الشوارع في القرية الأم والقرى التوابع، وتقسيمات الشباب، إضافة إلى تخصيص 250 ألف جنيه لتنفيذ عمرات بمجمع الكهرباء بقرية أبو منقار الأم.

وأضاف حماد، أنه جار دعم قرى أبو منقار بوحدتي توليد كهرباء من جهاز التعمير بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، بقدرات 600 و500 كيلو فولت أمبير، إضافة إلى وضع مقترح لرصف 5 كم بمداخل قرى بئر 5، وكيلو متر واحد بمدخل قرية بئر 4 خلال الفترة القليلة المقبلة.