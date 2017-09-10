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رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الري مقترحات تطوير المجاري المائية

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الري مقترحات تطوير المجاري المائية

08:04 م الأحد 10 سبتمبر 2017

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الري مقترحات تطوير المجاري المائية

كتب- محمد غايات:

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات في إطار خطة لتطوير المجاري المائية.

وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اللقاء استعراض عدد من المقترحات والدراسات المتعلقة بتعظيم الاستفادة من منافع الري والمجاري المائية والعمل على تحويل التحديات والمشكلات التي تواجه هذا القطاع إلى فرص استثمارية وفق إطار بيئي واقتصادي؛ يسهم في تحسين مستوى توزيع المياه عبر القنوات وزيادة كفاءتها وقدرتها لخدمة كافة الأراضي الزراعية.

وأضاف سلطان أن المقترحات تضمنت عددًا من الأفكار للاستفادة من ضفاف نهر النيل والترع في إقامة مشروعات استثمارية في مجالات سياحية وثقافية وترفيهية وغيرها على طول تلك المجاري المائية بما يحقق الوصول إلى عائد اقتصادي، فضلاً عن المساهمة في الحد من حالات التلوث والتعدي.

وأكد رئيس الوزراء، على أهمية الانتهاء من مختلف الدراسات المتعلقة بهذا الشأن، وصولاً إلى طرح مشروعات ذات عائد اقتصادي تراعي توفير الحماية البيئية اللازمة لنهر النيل، مشيراً إلى إمكانية إعطاء الأولوية لبعض المناطق على طول النهر للاستفادة من الميزة النسبية لها وإقامة المشروعات المناسبة.

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