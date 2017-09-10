أمين الأعلى للثقافة يعلن تفاصيل دوري القصة القصيرة

كتبت- نسمة فرج:

كشف حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تفاصيل الدوري الثقافي الذي يناقش القصة القصيرة تحت اسم دورة "خيري شلبي"، لافتًا إلى أنه عبارة عن ثلاث مستويات، المستوى الأول بين الأحياء، والمستوى الثاني بين المحافظات، والمستوى الأخير في كل أنحاء الجمهورية.

وأضاف ربيع خلال كلمته للإعلان عن تفاصيل الدوري الثقافي، مساء الأحد، أن الفائزين من المستوى الأول سيحصلون على مكتبة تحتوي على 50 كتابًا، أما المستوى الثاني سيحصلون على مكتبة تحتوي على 200 كتاب.

أما المستوى الثالث بالدوري، أشار ربيع، إلى أن المستوى جوائزه تنقسم إلى المركز الأول ويحصل الفائز فيه على 25 ألف جنيه والمركز الثاني يحصل على 15 ألف والثالث 10 آلاف جنيه.

ولفت إلى أن هناك جائزة لأفضل قارئ وقيمتها 5 آلاف جنيه، وأن المركز القومي للترجمة والهيئة العامة للكتاب كلًا منهما يشارك في الدوري بـ10 آلاف كتاب.

وأكد الأمين العام، أن شروط الاشتراك في الدوري الثقافي وهي: ألا يقل السن المتقدم عن 15 سنة وألا تزيد القصة عن 2000 كلمة، وألا تكون فازت أو نشرت قبل ذلك وهي مقتصرة على المصريين بالداخل والخارج.