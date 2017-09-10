سرقا "توك توك" وفشلا في الهروب بسبب الـ "سوزوكي".. قصة عاطلان مع الحظ العثر

كتب - محمد شعبان:

ظن عاطلان أن خطتهما لسرقة توك توك من مالكه بمركز البدرشين، ستكلل بالنجاح دون سقوطهما في قبضة الشرطة، لكن أثناء تنفيذ السرقة صدمتهما سيارة سوزوكي مما أسفر عن إصابتهما، ليصارع أحدهما الموت داخل المستشفى، وتم التحفظ على الثاني بالقسم.

تفاصيل الواقعة دارت أحداثها في قرية الطرفاية، فجر اليوم الأحد، عندما استدرج عاطلين سائق توك توك، وأرغماه على تركه، لكن مع إصراره، تعديا عليه بالضرب، وطرحاه ضربا.

حسب التحريات، استقل المتهمان التوك توك في طريقهما للهرب، إلا أن السائق استغاث بالأهالي، وتصادف مرور سيارة سوزوكي فان بالطريق، صطدمت المتهمين، مما أسفر عن مصرع قائد التوك توك وإصابة المتهمين، وسائق السيارة.

تم نقل أحد المتهمين إلى المستشفى تحت حراسة أمنية مشددة لحين تماثله للشفاء، واقتياد الثاني إلى قسم شرطة البدرشين، والجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.