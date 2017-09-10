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8 صور ترصد آثار معركة العمليات الخاصة داخل "وكر" أرض اللواء

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مصراوي Masrawy

8 صور ترصد آثار معركة العمليات الخاصة داخل "وكر" أرض اللواء

08:02 م الأحد 10 سبتمبر 2017

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فيديو متداول لاشتباكات قوات العمليات الخاصة والإرهابيين في أرض اللواء

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متداول لاشتباكات قوات العمليات الخاصة والإرهابيين في أرض اللواء

كتب - محمد الصاوي:

تصوير – فريد قطب:

رصدت عدسة مصراوي، آثار الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والعناصر الإرهابية فجر اليوم الأحد، بمنطقة أرض اللواء، في محافظة الجيزة.

وتمكنت قوات الأمن من قتل 8 من العناصر الإرهابية داخل شقة سكنية استخدمها الإرهابيون وكرًا للاختباء بها، كما أصيب 5 شرطيين خلال تنفيذ المداهمة إثر انفجار عبوة ناسفة دسها الإرهابيون خلف باب الشقة لتعطيل قوات الأمن.

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مصراوي Masrawy

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