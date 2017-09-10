صباحي: السلطة الحاكمة أفشل من حكم مصر في التاريخ.. ولن أترشح

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قال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، إنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية 2018، مشيرًا إلى أنه قدم واجبه بخوضها مرتين، موضحًا أنه ينتمي لثورة شعبية تستطيع أن تُقدم آخرين.

وأضاف صباحي، في حوار مع برنامج «بلا قيود»، عبر قناة «بي بي سي عربي»، أنه سيقف خلف أي مرشح مدني يرفع شعارات 25 يناير، مؤكدًا أن السلطة الحاكمة الآن هي أفشل وأضعف سلطة حكمت مصر منذ التاريخ.

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وتابع: «السطة تُداري ضعفها باستخدام مفرط للعنف وتكميم الأفواه.. سلطة مستبدة.. لا تنحاز للفقراء.. الغلاء ينهش أكباد المصريين.. ولا هي مستقلة.. بل تابعة لقوى دولية».