الجندي: وزير الأوقاف يبذل جهودًا كبيرة لضبط إيقاع المساجد

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التيارات الإسلامية، تسببت في تسييّس المساجد، وحولتها إلى تصنيفات، منها السلفي والإخوان وأنصار السنة والصوفية، ما أفسد الدور الرئيسي لها في العبادة والصفاء الروحي.

وأشاد الجندي، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «dmc»، بجهود الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، في إعادة المساجد لدورها، قائلًا: «الراجل ده يبذل جهودًا لضبط إيقاع المساجد، مهما كره الكارهون وحقد الحاقدون، ويقوم بأعظم واجبات ممكن يقوم بها وزير في عصر صعب».

أكد أن «السياسة بوظت كل شيء، فهي فن الكذب المُنمّق، فن لا رحمة ولا عاطفة فيه، عشان كده كان لابد أن لا تحتك السياسة بالدين، السياسة مصلحة والدين أخلاق وهما لا يجتمعان، أتركوا السياسة للسياسيين، فهي معبد ملعون».