وزير الري يتلقي تقريرًا بإنجازات قطاع التدريب

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، الأحد، تقريرًا بإنجازات القطاع الإقليمي للتدريب والدراسات المائية بتنفيذ حزمة من الإنجازات خلال الفترة الماضية، بما يخدم منظومة الشأن المائي على المستوى القومي، ويعزز آليات التعاون مع العديد من الدول على المستوى الإقليمي خاصة دول حوض النيل وإفريقيا والدول العربية.

وأفاد التقرير بقيام القطاع بافتتاح البرنامج التدريبي في مجال "برنامج إعداد القيادات الشابة بوزارة الري" بالقطاع برئاسة المهندسة زبيدة محمد فتح الله محمود لحوالي 29 مهندسًا على مستوى الإدارات المركزية بالمحافظات وهذا البرنامج محاكاة للبرنامج الرئاسى حيث يتضمن قيام نخبة من الخبراء والمتخصصين بالقاء المحاضرات بالإضافة إلى الاستعانة بمدربين من البرنامج الرئاسى للتدريب على حزمة من الموضوعات تشمل (مهارات التفاوض – بروتوكول الاجتماعات – شئون تعاقدية قانون 89 – قوانين الرى والصرف) ومدة البرنامج أربع أسابيع بواقع (أسبوع تدريبي من كل شهر) لتأهيل قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولى المسئولية والمناصب القيادية وفقاً لأساليب الإدارة الحديثة لتكون مؤهله للعمل الإدارى والمجتمعى.

من جانبها أفادت المهندسة زبيدة محمد فتح الله رئيس القطاع، بأن القطاع قام نفذ 7 برامج تدريبية في مجالات مختلفة بالقطاع وفروعه لحوالي 157 متدربًا من قطاعات الوزارة المختلفة، ضمن اتفاق التعاون المشترك من قبل قطاع التدريب الإقليمي ووكالة التعاون الدولى اليابانية (JICA) في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية والتدريب، وذلك في إطار عمل القطاع كمركز إقليمي للتدريب والدراسات المائية من الفئة الثانية تحت مظلة اليونسكو لخدمة الدول العربية والإفريقية في مجالات المياه المختلفة ضمن إطار البرنامج الهيدرولوجي الثامن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأضافت أنه جارى الإعداد لعقد مجموعة من البرامج التدريبية فى مجالات المياه المختلفة للعاملين بقطاع المياه بوزارة المياه والبيئة باليمن بغرض بناء القدرات الفردية والمؤسسية خلال الفترة من منتصف شهر سبتمبر 2017 وحتى منتصف يناير 2018 كمرحلة أولى تمتد إلى 3 سنوات، وذلك لحوالي 45 متدربا للتدريب على مجالات متعددة وتشمل الطرق الجيوفيزيائية المستخدمة فى استكشاف المياه الجوفية - حفر الآبار - استخدام النماذج الرياضية كأداه فنية متقدمة فى إدارة المياه الجوفية - حصاد الأمطار - الإستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية واستخداماتها فى الإدارة المتكاملة للموارد المائية- النظام النموذجى فى توزيع شبكات المياة - استخدام تطبيقات الاوتوكاد 3D - استخدام تطبيقات نظام CSI - أساليب القيادة الإدارية والاستراتيجية فى تخطيط وتطوير الأداء.

وتابعت أن القطاع يقوم أيضا بتنظيم دورة تدريبة فى مجال "المياه الجوفية واستصلاح الأراضي" لمتدربين من الشرق الأوسط خلال الفترة من 19 نوفمبر حتى 14 ديسمبر 2017 وبحضور حوالي 20 متدربًا.

يذكر أنه بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية ومؤسسة الجايكا تم الإتفاق على تنفيذ دورة تدريبية في مجال كفاءة استخدام المياه من خلال نظم الرى الحديثة للأشقاء من الدول الأفريقية بقطاع التدريب خلال الفترة من 22 أكتوبر حتى 30 نوفمبر 2017 وبحضور حوالي 20 متدرب.