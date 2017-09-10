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الداخلية توفد قافلة للكشف على المرضى بالإسكندرية والجيزة

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مصراوي Masrawy

الداخلية توفد قافلة للكشف على المرضى بالإسكندرية والجيزة

07:40 م الأحد 10 سبتمبر 2017

الداخلية توفد قافلة للكشف على المرضى بالإسكندرية والجيزة

كتب- علاء عمران:

أوفد قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، قافلة طبية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة، والإسكندرية؛ لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وضمت القافلة الطبية أطباء من مختلف التخصصات؛ حيث قاموا بتوقيع الكشف الطبى على 74 حالة متنوعة، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية ، بإعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية، التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة.

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