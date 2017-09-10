إعصار "إيرما" يقتل 7 أشخاص في فلوريدا و"سانت مارتن" الهولندية

واشنطن - (أ ش أ):

ضرب إعصار إرما ولاية فلوريدا الأمريكية، الأحد، ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل، وانقطاع التيار الكهربي عن ما يقرب من مليون منزل.

وتشير التوقعات - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية - إلى أن الإعصار سيستمر خلال ساعتين في منطقة جزر فلوريدا كيز، التي تتضمن منطقة كي ويست.

ومن المرتقب أن يضرب الإعصار جزر كيز برياح تصل سرعتها إلى 209 كم في الساعة، قبل أن يتجه إلى منطقة الشمال الغربي نحو ساحل خليج فلوريدا.

وأصدرت سلطات الولاية أوامر بإجلاء أكثر من 6.3 مليون شخص من السكان عن منازلهم خشية تعرضهم "لمخاطر على الحياة".

وبعد أن فقد قوته مع مروره بالساحل الشمالي لكوبا أمس السبت، استعاد إرما قوته ليصبح إعصارًا من الفئة الرابعة، وهو ثاني أكبر تصنيف للأعاصير على مقياس "سافير - سيمبسون".

من ناحية أخرى، قال رئيس وزراء هولندا مارك روته إن حصيلة ضحايا إعصار إرما في جزيرة سانت مارتن الهولندية ارتفعت إلى 4 قتلى حتى الآن.

كان الإعصار قد دمر بالفعل مناطق في الكاريبي، وأسفر عن وفاة نحو 25 شخصًا، ويعتبر إرما خطرًا يهدد الحياة بفلوريدا، وقد يتسبب في كارثة طبيعية تلحق أضرارًا بمليارات الدولارات في ثالث أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان.

وتعرضت جزيرة سانت مارتن بجزر الكاريبي لعمليات سلب ونهب عقب الدمار الذى خلفه الإعصار، وقال رئيس وزراء هولندا في وقت سابق إن الوضع هناك خطير وغير واضح المعالم، مشيرًا إلى أن هناك تقارير تفيد بأن المواطنين يسيرون بالأسلحة في شوارع الجزيرة.