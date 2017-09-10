البابا فرنسيس يتعرض لحادث سيارة في كولومبيا

قرطاجنة - (د ب أ):

تسبب وقوف مفاجىء لسيارة البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان في حدوث إصابة طفيفة له خلال تواجده في مدينة قرطاجنة على شاطئ الكاريبي بكولومبيا.

وتسببت الإصابة في نزيف طفيف للدماء بوجه "البابا" الذي واصل زيارته للمدينة.

كان مئات الآلاف تجمعوا لاستقبال البابا بصورة عرقلت طريق المرور أمام سيارته.

يذكر أن قرطاجنة هي المحطة الأخيرة للبابا في زيارته لكولومبيا التي استغرقت خمسة أيام.