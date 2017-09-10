البابا فرنسيس يتعرض لحادث سيارة في كولومبيا
البابا فرنسيس يتعرض لحادث سيارة في كولومبيا
07:37 م الأحد 10 سبتمبر 2017
البابا فرنسيس
قرطاجنة - (د ب أ):
تسبب وقوف مفاجىء لسيارة البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان في حدوث إصابة طفيفة له خلال تواجده في مدينة قرطاجنة على شاطئ الكاريبي بكولومبيا.
وتسببت الإصابة في نزيف طفيف للدماء بوجه "البابا" الذي واصل زيارته للمدينة.
كان مئات الآلاف تجمعوا لاستقبال البابا بصورة عرقلت طريق المرور أمام سيارته.
يذكر أن قرطاجنة هي المحطة الأخيرة للبابا في زيارته لكولومبيا التي استغرقت خمسة أيام.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بابا الفاتيكان يدين في ميديين "قتلة المخدرات" ويدعو الكنيسة إلى التجدد
-
البابا فرنسيس يدعو الكنيسة إلى التجدد من أجل المصالحة
-
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا زلزال المكسيك وإعصار الكاريبي
-
بابا الفاتيكان يدعو الشعب الكولومبي إلى عدم التخلي عن النضال من أجل
إعلان
إعلان