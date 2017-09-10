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مصدر بالإنتربول ينفي رفع القرضاوي وغنيم وقيادات إخوانية من "النشرة الحمراء"

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مصراوي Masrawy

مصدر بالإنتربول ينفي رفع القرضاوي وغنيم وقيادات إخوانية من "النشرة الحمراء"

07:27 م الأحد 10 سبتمبر 2017

يوسف القرضاوي

كتب - فتحي سليمان:

نفى مصدر أمني مطلع بإدارة الإنتربول التابعة لقطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، رفع يوسف القرضاوي ووجدي غنيم وقيادات إخوانية من قوائم النشرة الحمراء بموقع الشرطة الدولية التي تقضي بملاحقة وتسليم المطلوبين أمنياً.

وأوضح المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث إلى وسائل الإعلام- أن إدارة الإنتربول المصري لم يتم إخطارها بهذا الأمر، وأن هناك تنسيق على أعلى مستوى مع شرطة الإنتربول الدولي في هذا الصدد، وهو ما يسمح بالتعرف على أي إجراء يتم اتخاذه بشأن المطلوبين دوليًا.

وتناولت مواقع إخبارية قطرية ومصرية، أمس، نبأ رفع اسم القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وآخرين من قوائم المطلوبين أمنيا من على موقع منظمة الإنتربول.

وأُدرج القرضاوي ووجدي غنيم، محمد محسوب، محمد عبدالمقصود، وعاصم عبدالواحد و40 قيادياً تابعين للجماعة الإسلامية والإخوان على القائمة الحمراء للمطلوبين بتهم تتعلق بالتورط في أعمال إرهابية كمطلوبين بتهم تتعلق بالسلب والنهب والحرق والقتل منذ عام ٢٠١٤.

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