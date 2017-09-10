"مباحث الغربية" تكشف غموض وفاة سيدة داخل "عشة" بسمنود

الغربية – مروة شاهين:

نجحت المباحث الجنائية بالغربية، اليوم الأحد، في كشف غموض واقعة مقتل سيدة في العقد الثالث من عمرها، عثر على جثتها داخل عشة على ضفاف ترعة مياه النيل بقرية كفر حسان، بمركز سمنود.

وتبين من الفحص الجنائي أن سبب وفاتها تناولها جرعة بودرة زائدة، عقب قضائها ليلة بمركب نيلي مع شاب.

جرى ضبط المتهم الذي اعترف بالجريمة وسرقة هاتفه المحمول، وعرضه على النيابة العامة.

كان طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز سمنود يفيد بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية داخل عشة، تقع على ضفاف ترعة مياه النيل، بقرية كفر حسان بدائرة المركز.

وأوصى اللواء طارق حسونة، بانتقال ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث ومتابعة تطورات الجريمة، وتبين من الفحص والمعاينة أن الجثة تخص "هند .ع .ش" 21 سنة، مُطلقة.

جرى نقل الجثة والتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.

وتشكّل فريق بحث جنائي قاده اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والرائد حازم حسام رئيس مباحث مركز سمنود، وقوات من الشرطة السرية والنظامية.

وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها المقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث الجنائي، أن سبب وفاة السيدة تناولها جرعة بودة "هيروين" زائدة أودت بحياتها، فيما كشفت مصادر أمنية، أن المذكورة انتقلت مع شاب خلال مركب نيل "مَعدية" وهي في حالة إعياء شديد بسبب الجرعة، عقب قضائها ليلة معه، وفراره بعدما سرق هاتفها المحمول، وتركها داخل العشة المشار إليها.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابات العامة للتحقيق، فيما أمر المستشار أسامة محمود رئيس نيابة سمنود، بتشريح ودفن الجثة، وحجز المتهم 24 ساعة للتحريات.